Côte d’ivoire: des « microbes » sévissent en pleine journée à Gagnoa…Explications

C’est lee jeudi 26 janvier aux environs de 16 h, au centre des affaires de la ville de Gagnoa que des dangereux adolescents communément appelés «microbes» ont fait parler d’eux. Armés de machettes et de couteaux, ils ont envahi les environs du centre commercial dénommé « King Cash».



Malgré la présence d'agents de la police dans les parages, les délinquants ont signalé leur présence en maniant des armes blanches, mais aussi en tenant des propos très menaçants en l’endroit des policiers. Ce qui a suscité la peur chez les commerçants ainsi que les clients qui ont été plongés dans une profonde frayeur.



C’est grâce aux tirs de sommation que ces hors-la-loi ont été dissuadés par les forces de l’ordre. « Les vendeurs et les autres personnes, qui se sont retrouvés à cet endroit au moment des faits, doivent leur survie à un policier courageux qui a tiré un coup de feu en l’air pour semer le trouble dans les rangs des microbes qui étaient à un pas d’accéder au centre commercial qui a immédiatement fermé grâce à la promptitude des vigiles« , affirme un témoin sur place.



La présence et l’intervention de la police a donc contraint les « microbes » à renoncer à leur funeste projet d’agression des travailleurs du centre commercial et leurs clients. D’autres policiers et gendarmes arrivés sur les lieux à bord de plusieurs véhicules de patrouille, ont encerclé le quartier commerce.



La vigilance de la police a conduit à l’arrestation d’un membre de la bande. Ce dernier, menottes aux poignets, a été conduit vers une destination inconnue. Cette attaque a contraint les commerçants à fermer leurs magasins assez rapidement et à prendre le chemin de leurs domiciles respectifs. Une victime, a révélé qu’elle a été dépossédée de ses biens par les malfrats.



