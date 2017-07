Couacs dans l'organisation du vote : la coalition gagnante Wattu Senegaal hausse le ton

La COALITION GAGNANTE : WATTU SENEGAAL

COMMUNIQUE



Après avoir tout fait pour empêcher la majorité des électeurs d’entrer en possession de leurs cartes d’électeur et éviter la sanction populaire de leur incompétence, Macky SALL et son régime, ont planifié et organisé le chaos dans le même dessein.



Partout, sur la quasi-totalité du pays, sauf aux endroits où ils veulent favoriser leurs électeurs, les dysfonctionnements, la confusion et l’incompétence ont atteint un tel niveau qu’il ne fait plus de doute qu’il s’agit d’un sabotage dans le seul but de porter atteinte à la transparence du scrutin et à la libre expression du suffrage des citoyens.



La mise en place des bureaux a été particulièrement laborieuse, la plupart des bulletins de vote, sauf ceux de la coalition au pouvoir, étaient en quantité insuffisante et souvent, totalement absents de sorte que les opérations électorales n’ont pu commencer que tard dans la matinée, presque partout au-delà de 10 heures 30 minutes.



A Touba, alors que les citoyens étaient déjà en masse devant les bureaux de vote avant 8 heures du matin, les opérations électorales n’ont pas débuté jusqu’en début d’après-midi dans la plupart des bureaux. Ce sabotage est fait dans le but unique de diminuer considérablement les suffrages en faveur de la liste présentée par la coalition gagnante Wattu Senegaal.



La confusion délibérée entretenue à Touba pour empêcher les citoyens de cette ville et de tout le département de Mbacké, d’exercer leur devoir citoyen constitue une atteinte grave à la liberté constitutionnelle de choisir ses représentants et jette le trouble et le discrédit sur l’organisation du scrutin.



La coalition gagnante Wattu Senegaal tient Macky SALL et son gouvernement personnellement et directement, responsables de cette grave atteinte à notre démocratie et demande à la CENA de prendre ses responsabilités avant qu’il ne soit trop tard.



La coalition gagnante Wattu Senegaal demande à tous les Sénégalais, particulièrement ceux qui ont déjà voté et aussi ceux qui ont été empêchés de le faire, de se mobiliser, de rester fermes et vigilants pour protéger leur vote contre ceux qui ont décidé de se maintenir après avoir volé leurs cartes dans l’unique but de violer leurs suffrages.



Il ne faut pas faiblir, c’est le moment pour tout le Sénégal d’être debout et de prendre en main notre propre destin et de protéger notre démocratie.

Que Dieu protège notre Peuple.





La Coalition