Coulisses de l'exclusion de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor: Comment le Pds a volé en éclats

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017

L’exclusion du PDS de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor témoigne d’un malaise qui s’est installé au sein du parti et qui s’est manifesté hier, lors du vote pour statuer sur le sort de ces deux responsables.



"Il y a assez de charges contre vous et je sais que je ne peux pas vous guérir de vos activités fractionnistes que vous reproche la Direction du parti. Ne vous réclamez plus de moi."



C’est par ces mots qu’Abdoulaye Wade a scellé par écrit le sort de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor, exclus du Parti démocratique sénégalais hier lors d’une rencontre du Secrétariat national.



En vérité, cette exclusion qui porte l’empreinte de Karim Wade a fini de plonger la formation libérale dans la tourmente et pour cause. D’abord, Pape Samba Mboup et Farba Senghor ont boycotté la rencontre tout comme Aida Mbodj considérée aujourd’hui comme la force féminine la plus représentative du parti.



Cette dernière a fini de prendre ses distances avec l’aile dure du PDS à tel point que lors de la réunion, Woré Sarr, ex mairesse de Gounass, a demandé, sans être suivie, l’exclusion de la « lionne » du Baol qu’elle accuse d’être payée à l’Assemblée à hauteur de 7 millions de FCfa par mois.



Ce n’est pas le seul signe de l’ambiance délétère qui règne chez les libéraux. Libération a appris de sources autorisées que lors de la réunion d’hier, Abdoulaye Faye, un des membres fondateurs du parti, a voté contre l’exclusion de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor. Les mêmes sources renseignent que quatre autres responsables dont le porte-parole Babacar Gaye se sont abstenus de voter. Que dire de la rébellion annoncée de Samuel Sarr, figure symbolique du PDS et « frère » de Pape Samba Mboup qui a tout sacrifié pour Wade et le parti ?



Cheikh Mbacké Guissé

