Coumba Dioukhané brigue un poste de député dans la 1re circonscription de l’Eure (préfecture du département de l'Eure)

Un enjeux de taille pour ces élections législatives 2017 française, puisque cette femme politique d’origine sénégalaise de 50 ans, affrontera notamment le député sortant Bruno Le Maire, le nouveau ministre de l’Économie au sein de la 1er circonscription de l’Eure (cantons de : Breteuil, Damville, Evreux Est, Evreux Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre).



La commission nationale LR a misé donc sur Coumba Dioukhané qui est une discrète éminence grise du parti des Républicains. Elle gère avec beaucoup de pugnacité et intelligence ses fonctions de secrétaire nationale chargée de la coopération et du développement international. Mission qu’elle mène avec brio et sans quitter ses origines africaines. Son goût pour la politique remonte à 2001. Professeur d’Anglais, Coumba Dioukhané rencontre à cette époque Jean-Louis Debré lorsqu’il prépare la conquête de la mairie d’Evreux. Une victoire qui l’a aussitôt permis d’être propulsée adjointe au maire.



C’est avec une assiduité remarquable et remarquée, qu’elle peaufine ses dossiers, propose et échange autour des préoccupations des habitants d’Evreux. Ses adversaires reconnaissent ses qualités et la combattent avec un certain respect. Ses amis et collègues politiques sont bluffés par sa force de caractère et du niveau de son engagement. Un parcours et une personnalité qui font d’elle une candidate LR-UDI, coriace face aux 16 autres candidats.



Dans l’Eure, la bataille sera rude. Marine Le Pen avait réalisé de très bons scores, en se plaçant première à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, avec 29,31% des voix. Coumba Dioukhané, entend mener ce combat jusqu’à la victoire. Elle interpelle ainsi l’ensemble des électeurs sur l’importance et les enjeux de ces scrutins afin de faire barrage aux idées extrémistes du Front National et laisser place aux valeurs républicaines qu’elle incarne.