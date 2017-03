Coumba Dioukhané, la Sénégalaise conseillère occulte de François Fillon

Discrète éminence grise qui murmure dans l’oreille du candidat des Républicains et ex Sherpa du régime Sarkozy, François Fillon, la Sénégalaise Coumba Dioukhané gère avec beaucoup de pugnacité et intelligence ses fonctions de secrétaire nationale de LR ( Les Républicains), chargée de la coopération et du développement international. Selon des informations crédibles parvenues à Confidentiel Afrique, la Sénégalaise Coumba Dioukhané, est à la manœuvre dans la crise overdose qui secoue la droite et jouit de plus en plus d’une confiance inoxydable auprès de François Fillon – qui lui voue respect et grande considération.Coumba Dioukhané fait partie du dernier carré des fidèles de François Fillon – secoué ces derniers jours- par une cascade de scandales politiques et financiers. Sa fidélité a été payante, puisqu’elle fait partie de l’équipée restreinte des lobbyistes du parti LR, choisie pour lubrifier l’axe Paris et le reste du continent africain en faveur de François Fillon, lequel a multiplié ces derniers mois ses audiences dans les palais africains.Dans cette mission à la fois passionnante et délicate, la Sénégalaise Coumba Dioukhané travaille en tandem avec l’ancien secrétaire d’état et sénateur français Alain Joyandet. Le tandem conduit la réflexion sur des questions de géopolitique internationale en synergie avec les mutations de la diplomatie en cours en Afrique. Au fur et à mesure, qu’on s’approche de la dernière ligne droite avant la présidentielle française, l’on s’aperçoit que Coumba Dioukhané prend du galon et impose son empreinte dans le cercle réservé des hommes et femmes de confiance de François Fillon.