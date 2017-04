Coup de Maître à Touba: Wade enrôle le fils du khalife des Mourides, Serigne Samath Maty Lèye

Le secrétaire général national du Parti démocratique Sénégalais poursuit ses manœuvres et ses tractations en vue de créer une large coalition de l'opposition aux Législatives du 30 juillet 2017.



Selon le quotidien "L'Observateur", il a réussi à enrôler l'un des fils de l'actuel Khalife général des Mourides. Après le départ de Serigne Fallou Mbacké, responsable du Pds et président du Conseil départemental de Mbacké, Me Abdoulaye Wade n'a pas perdu du temps pour combler le vide en décrochant Serigne Samath Mbacké Maty Lèye.



Ce dernier a validé le choix porté sur sa personne pour diriger la liste de l'opposition dans le département de Mbacké, selon le journal. Mais, en attendant, l'intéressé n'a ni confirmé, ni infirmé l'information. "Je suis un citoyen mû par la défense des intérêts des populations et toute action qui va dans ce sens, je ne l'écarte pas, l'avenir nous en dira un peu plus sur cette question", a -t-il réagi.