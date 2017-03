Coup de fil au maire de Dakar: Ce que Karim Wade a dit Khalifa Sall

Karim Wade a appelé Khalifa Sall pour lui témoigner de son soutien quant à ses déboires judiciaires sur l'affaire dite de la Caisse d'avance. Selon "La lettre du continent", repris par le quotidien Libération, Wade fils a dénoncé "au passage, l'instrumentalisation de la justice".



Avant lui, c'est le père, actuellement à Versailles en France, qui a appelé le responsable socialiste pour lui manifester sa solidarité. Et ce, alors que les supputations vont bon train sur une alliance stratégique entre Me Wade et Khalifa Sall en vue des prochaines échéances électorales.