Coup de filet à Grand-Yoff environs : la police pêche le redoutable gang des 7 malfaiteurs La chape de plomb des éléments de la brigade de recherches du Commissariat de police de la commune de Grand-Yoff s’est abattue sur la bande constituée de sept (7) sanguinaires gangsters, terreurs des populations. Ces derniers ont accroché plusieurs individus à leur tableau de chasse et ont fini par mordre à l’hameçon des patrouilleurs. Ils ont été surpris dans leur lieu de retraite, en possession de leur arsenal de « guerre » puis conduits manu militari au commissariat.

Les sanguinaires brigands et auteurs de plusieurs effroyables cas d’agression suivie de vol à main armée contre des habitants de Grand-Yoff et environs, ont été cueillis et mis sous les verrous. Le démantèlement du gang d’agresseurs porte l’empreinte des flics opérant en civil de la police de la localité.



Les populations se plaignaient tout le temps des agissements des malfaiteurs et se voyaient parfois contraintes de se terrer pendant certaines heures de la nuit, pour éviter de croiser le chemin des délinquants. Qui régnaient en maitres absolus dans les rues mal éclairées du secteur et utilisaient souvent la manière forte, pour tenir en respect leurs proies récalcitrantes, avant de les déplumer. Ils opéraient tout le temps en bande, squattaient les coins névralgiques déserts des quartiers pendant les heures "de crime" et s’attaquaient avec violence aux rares passants.



Le macabre jeu de cache-cache des gangsters avec les limiers



Et lorsqu'ils sentaient se resserrer sur eux l’étau des policiers, rapportent nos informateurs, ils prenaient leurs cliques et claques et quittaient en vitesse le secteur, pour aller ensuite installer leur quartier général (Qg) dans d’autres endroits moins fréquentés par les forces de sécurité du pays. Ainsi, ils se livraient à un macabre jeu de chat et de la souris avec les poulets. D’autant qu’ils frappaient fort, avec les mains tachées de sang, se fondant aussitôt dans la nature. Ils sévissaient souvent dans des quartiers de Grand-Yoff, les Hlm, la Patte d’oie et des localités de Yoff. Ils multipliaient les raids de cambriolage de magasins et de spectaculaires vols dans des villas.



L’irruption des agents de police dans la « tanière » des brigands



Mais, en flics avertis, les pandores montent des dispositifs de planque un peu partout ; dans leur secteur de compétence, densifient leur réseau d’agents de renseignements et guettent la moindre information sur les activités illicites des brigands. Qui sèment après chaque coup, la désolation, la stupéfaction et l’indignation derrière eux. Leur razzia a été stoppée net par les éléments de la Br du commissariat, qui ont localisé leur refuge, où ils les ont surpris en train de se saouler et planifier leur énième coup de filet. Ce fut alors le sauve-qui- peut dans le camp des voleurs à main armée. Ils ont été toutefois rattrapés un à un, jetés dans la fourgonnette et conduits à la police. Il s’agit des nommés Ibrahima G, chef de gang, Mamadou M. D, Bakary Nd, Georges M, Gora F, Cheikh I. Nd. Et un certain Pape.



L’effroyable arsenal de « guerre » du gang



Les limiers ont découvert lors d’une perquisition dans la planque des agresseurs, tout un arsenal de cambriolage et de braquage composé de machettes, de coupe-coupe, de couteau et autres objets contondants.







