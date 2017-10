Coup de filet en Italie : La mafia sénégalaise de Gêne neutralisée 28 Sénégalais sont tombés à Gêne, en Italie, lors d’une vaste opération qui visait la mafia sénégalaise locale, dirigée par un certain Souleymane F.

L’opération aura mobilisé 200 policiers, plusieurs heures d’écoute, de filature… au finish, les policiers italiens ont procédé à un vaste coup de filet à Gêne il y a de cela quatre jours. Leur cible était une « mafia sénégalaise avec plusieurs ramifications ». Les policiers italiens ont reçu il y a de cela quelques mois, des éléments faisant état de l’installation à Gêne d’une mafia sénégalaise active dans le trafic de drogue, la prostitution, etc.



Selon le journal "Libération" qui a donné l’information dans sa parution du jour, les enquêtes ouvertes aux fins de vérifications se sont révélées payantes puisque 28 personnes ont été placées en position de garde-à-vue à la suite d’arrestations coordonnées. Parmi elles, Souleymane F. qui apparait comme le « parrain » de cette mafia.



Les mêmes sources renseignent que les policiers ont saisi plusieurs quantités de crack mais aussi mis la main sur plus de 20 kilogrammes de cocaïne. Le fait insolite est que le gang sénégalais avait des marabouts grassement payés pour les protéger contre les descentes de la police. Ces marabouts, au nombre de deux, sont tombés en même temps que les membres du gang.







