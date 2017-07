Coup de théâtre : Serigne Assane Mbacké dépose ses valises à l’APR

A chaque jour, son lot de surprises. Le jeune marabout responsable du mouvement Appel 221, un inconditionnel de Karim Wade qui a été reçu par Moustapha Cissé Lô, roule désormais pour les prairies marron-beige.



« J’ai reçu Serigne Assane Mbacke avec qui je me suis réconcilié. Il a fait preuve d’esprit de dépassement et d’ouverture pour venir à mes côtés, me soutenir derrière le président Macky Sall. Je me réjouis de cet acte de haute portée et je salue son courage. Désormais, il n’y a plus de nuage entre nous, c’est mon neveu. Maintenant nous allons ensemble, œuvrer pour la victoire de Macky Sall à Touba», a déclaré Moustapha Cissé Lo en marge d’une visite dans la ville sainte.



Le député ne s’est pas arrêté là, dans sa pêche, il a aussi ramené avec lui Mame Thioro Diouf, investie sur la liste nationale de la Coalition gagnante Wattu Sénégal.



Nos confrères de "Galsen 221" qui ont fait le décompte, révèlent que quatre des responsables politiques de Wade, ont rallié la Coalition Benno Bokk Yakaar.



Leur meeting de ralliement est prévu avant le lancement de la campagne de la mouvance présidentielle dont l’ouverture se fera à Mbacké, en présence du Premier ministre, tête de liste nationale Benno Bokk Yakaar.



Landing DIEDHIOU, Leral