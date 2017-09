Coup de tonnerre dans la classe politique sénégalaise en France : le coordonnateur de BGG, Ibrahima Thiam, démissionne et dit ses 4 vérités à Pape Diop Qui l'eût cru ! Un mois après les Législatives sénégalaises, le coordonnateur de la fédération française du parti Bokk Gis Gis (BGG) vient de rendre son tablier. Ibrahima Thiam a annoncé sa démission dans un courrier envoyé au leader national de son parti, Pape Diop, dont "Afrique Connection" a obtenu copie.



Celle-là, personne ne l'avait vue venir. Tant Ibrahima Thiam se dévouait sans compter pour son parti. Mais, surtout, tant il semblait être très proche du leader national de son parti, Pape Diop. Pour preuve, au plus fort de la crise de préséance qui avait miné le Bokk Gis Gis France (BGG), il y a deux ans, le coordonnateur d'une aile concurrente avait démissionné en reprochant à Pape Diop, d'avoir pris fait et cause pour Ibrahima Thiam et son clan.

Aujourd'hui donc, c'est au tour d'Ibrahima Thiam de quitter le navire. Il a annoncé sa démission dans un courrier envoyé à Pape Diop (daté du 3 septembre 2017) et dont Afrique Connection a obtenu copie.



« Bokk Gis Gis n’est plus, à mes yeux, ce parti de conquêtes auquel je croyais»

« C'est avec regret que je t'informe de ma démission du Parti Bokk Gis Gis, à compter de ce jour. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même durant ces cinq dernières années, pour porter les idéaux du parti. Mais lorsque le cœur n’y est plus, il faut avoir le courage de le dire et assumer ses responsabilités. Je n’ai plus la force, ni la foi nécessaires de poursuivre mon engagement politique au sein du parti », attaque Ibrahima Thiam.

Avant de détailler sans concession les raisons de sa démission. Des raisons qui seraient notamment liées à la « Wade- dépendance » de Pape Diop et le manque de lisibilité de la stratégie politique de BGG.

« Bokk Gis Gis n’est plus, à mes yeux, ce parti de conquêtes auquel je croyais. En effet, le parti n'arrive pas à se démarquer de la tutelle du PDS. Il ne dégage ainsi aucune stratégie susceptible de le conduire, un jour, à l’exercice du pouvoir suprême dans notre pays.



Le débat interne est occulté car les responsables ne sont pas ni consultés, ni écoutés. À cela s'ajoute une absence de structuration qui rend le parti moins visible et peu représentatif. La voix du parti n’est pas audible sur les sujets essentiels du débat politique national », charge Ibrahima Thiam.

Et d'insister :

« J'ai donc décidé de ne plus m'associer à cette démarche car la politique a toujours été pour moi une affaire de conviction et de choix. C’est la raison pour laquelle je décide de me retirer du parti Convergence libérale démocratique. »



« Seulement ton management solitaire est un frein pour le développement du parti »

Ibrahima Thiam va t-il rejoindre un autre parti de l'opposition ou celui au pouvoir ?

« Je ne quitte pas BGG pour aller garnir les rangs d'un autre parti politique. Je reste fidèle à mes idées libérales et je continuerai à les porter », répond-il par anticipation.

Ibrahima Thiam conclut sa lettre de démission par ces mots très personnels, à l'endroit de Pape Diop.

« J'ai beaucoup d'estime et de considération en ta personne. Seulement ton management solitaire est un frein pour le développement du parti. En te souhaitant bon courage et bonne chance, je te prie Monsieur le Président et cher frère, de croire à l’expression de mes sentiments. »

La question qui se pose maintenant, est que va devenir le parti de Pape Diop en France ? Une chose est sûre, vu son investissement ces dernières années, il va sans dire qu'il laissera un grand vide dans le BGG France.





Thierno DIALLO, Afrique Connection



