Coupe d’Afrique des nations : Le Cameroun bête noire du Sénégal

Depuis sa première qualification historique à la Coupe d’Afrique des Nations de football qui’ s’est déroulée au Caire en 1986, le Sénégal sur les 17 dernières éditions, s’est qualifié à 12 reprises.





Le bilan des "Lions" s’établit comme suit : une finale 2002 au Mali. Deux demi-finales, Algérie 1990, Egypte 2006, 5 quarts de finale (Sénégal 1992, Tunisie 1994, Ghana-Nigeria 2000, Tunisie 2004 et Gabon 2017). Quatre fois les "Lions" sont rentrés sans franchir le cap du 2e tour (1986 Caire, 2008 Ghana, 2012 Gabon-Guinée Equatoriale, 2015 Guinée équatoriale après le retrait du Maroc).





En 1990, les "Lions" ont joué et perdu le match de classement devant les Chipopolos de la Zambie.





Fait notoire, le Cameroun est la bête noire du Sénégal avec trois éliminations (Sénégal 1992, Mali 2002 et Gabon 2017).





Décidément le Cameroun ne réussit pas au Sénégal.