Coupe de la Ligue : Dakar Sacré-Cœur, porte-étendard de la L2

Le tirage au sort des 8es de finale avait laissé la possibilité de ne voir aucun club de ligue 2 en quarts de finale. Les cinq équipes encore présentes devaient chacune affronter un club de l’élite.



Seul Dakar Sacré-Cœur s’en est sorti indemne. Les Gones ont fait plier l’AS Douane au terme d’un match très ouvert au cours duquel ils ont mené 2-0 après seulement 23 minutes. Résistant au retour des Douaniers, ils ont fini par remporter la rencontre 3-2 et s’ouvrir encore une fois la porte des quarts.

L’objectif, c’est d’être la deuxième équipe de Ligue 2 à soulever ce trophée après Guédiawaye FC en 2014.



Dakar Sacré-Cœur en a eu la possibilité deux fois de suite. D’abord, en 2015 face à une As Douane fraîchement championne du Sénégal et qui ravageait tout sur son passage. Et l’année passée contre Diambars devant lequel Alassane Ndao et ses coéquipiers avaient réussi à remonter deux buts d’écart avant d’en encaisser un troisième dans les prolongations. Les bleus devenaient ainsi la 2e équipe (avec le Jaraaf) à perdre deux finales de coupe de la Ligue d’affilée.



Le chemin qui mène à la finale sera cette année aussi parsemé d’embûches du fait de la présence de 7 équipes de Ligue 1 en quarts dont 3 anciens vainqueurs (NGB, Casa Sport, et Guédiawaye FC).



