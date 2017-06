Coupe des Confédérations 2017: Le portier Chilien Claudio Bravo envoie le Portugal de Cristiano au purgatoire

C’est au bout de la nuit que le Chili a fini par vaincre le Portugal en demi-finale de la Coupe des Confédérations (0-0, 3 t.a.b. à 0). Un duel qui a totalement basculé en fin de match avec une barre et une transversale pour le Chili avant la séance de tirs au but. Le héros, c’était Claudio Bravo, rapporte "sports.fr".



Un gardien en feu ! Claudio Bravo a été magistral pour qualifier le Chili en finale de la Coupe des Confédérations. Le portier de Manchester City a totalement écoeuré les attaquants du Portugal. D’abord en début de rencontre, puis surtout durant une séance de tirs au but à sens unique. Le capitaine avait parlé à ses troupes en cercle autour de lui car c’est lui le patron.



Il a ensuite montré toute sa hargne en stoppant les trois tentatives adverses ! En plongeant d’abord deux fois sur sa droite pour détourner les frappes de Quaresma puis de Moutinho avant de changer de côté face à un Nani qui n’avait pas l’air particulièrement inspiré. Avec Vidal, Aranguiz et Alexis Sanchez qui avaient déjà réussi leur tir au but, la qualification était en poche. Comme un symbole, les Chiliens ont porté en triomphe leur gardien…