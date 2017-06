Coupe des confédérations: Le Portugal domine la Russie grâce à Cristiano Ronaldo Les champions d'Europe, grâce à CR7, n'ont pas eu à forcer leur talent pour prendre la mesure du pays hôte. Ils font un grand pas vers les demi-finales.

«Je suis ici et on se calme»: la gestuelle de Cristiano Ronaldo pour célébrer le but de la victoire du Portugal, mercredi contre la Russie (1-0) en Coupe des Confédérations, ne signifiait pas autre chose, comme une réponse à la tempête médiatique qu'il traverse.«CR7» a fêté son but en pointant son doigt d'abord sur sa poitrine, puis sur le sol, et en faisant enfin des deux mains le geste signifiant «on se calme», avant de réaliser sa célébration habituelle, comme pour insister «je suis ici, donc le reste ne compte pas».

Ce langage corporel va faire couler beaucoup d'encre, alors que l'intéressé n'a toujours pas dit un mot depuis que son nom noircit les pages de tous les journaux. La mégastar continue donc d'ignorer le fracas des rumeurs sur son éventuelle envie de quitter le Real Madrid et la tourmente médiatico-judiciaire après la plainte du Tribunal de Madrid pour fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros.

Ronaldo, perturbé?

Mardi, le quadruple Ballon d'Or a été convoqué le 31 juillet par la justice espagnole en vue d'une mise en examen dans ce dossier. Mercredi, CR7 marque et répond, à sa manière. A Moscou, grâce à lui, les champions d'Europe ont fait une excellente opération avec cette première victoire de l'histoire du Portugal sur le sol russe, puisqu'ils ont pris la tête du groupe A, en attendant la rencontre entre le Mexique et la Nouvelle-Zélande (18h00 GMT à Sotchi).

Excellente opération sportive et de communication, donc, pour leur icône. Dès la 8e minute de jeu, Ronaldo a repris victorieusement de la tête au deuxième poteau un long centre de Guerreiro, trompant ainsi Akinfeïev qui fêtait sa 100e sélection. Le portier s'est ensuite montré à son avantage, mais la défaite était là. Lors du premier match du Portugal, dimanche face au Mexique (2-2), CR7 avait délivré une passe décisive pour le premier but signé Quaresma. Perturbé lui ? Certainement pas.



Les trois Silva titulaires

Le crack du Real a dans l'ensemble été le principal protagoniste du match. S'il a marqué le but de la victoire, il a aussi buté sur Akinfeïev après avoir effacé Vasin d'un passement de jambes (32e), manqué le cadre de la tête alors que le gardien avait déserté sa cage (63e) et trop enlevé une frappe en bonne position (65e). Il faut dire qu'il avait lui-même été à l'origine de ces occasions en remontant le ballon et en décalant un partenaire lui rendant la politesse. Ses coéquipiers se sont partagé les miettes offensives, comme André Silva dont la tête à bout portant était captée par Akinfeïev (50e).

Mais Ronaldo était en forme, bien entouré par les trois Silva, remplaçants dimanche et titulaires mercredi: Adrien dans l'entrejeu, Bernardo sur le côté droit et André devant, respectivement aux postes occupés précédemment par Moutinho, Quaresma et Nani. D'où un coup de fraîcheur dans le onze de départ et du mouvement dans le jeu portugais, sous l'impulsion notamment de Bernardo Silva. Du moins en première période. Car comme face aux Mexicains, le Portugal a énormément souffert en seconde période. Seule la maladresse des Russes l'a prémuni d'une nouvelle désillusion.

(L'essentiel/ats)



