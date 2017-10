Coupe du Monde 2018 -Portugal : Cristiano Ronaldo : « Nous pouvons créer la surprise »

Fort de ses nombreux titres remportés avec le Sporting Lisbonne mais surtout Manchester United et le Real Madrid et plus récemment l’Euro avec le Portugal, Cristiano Ronaldo (32 ans) disputera en juin prochain la Coupe du monde. Ce trophée, le seul qui manque au palmarès XXL de l’attaquant portugais, sera très convoité. Interrogé sur le site de la FIFA, Cristiano Ronaldo estime que le Portugal fera partie des favoris.



« Nous sommes parmi les favoris ? C’est normal. Nous sommes champions d’Europe, ce qui suscite évidemment des attentes élevées, mais je dirai la même chose qu’avant l’EURO : le Portugal n’est jamais favori dans les grandes compétitions. Il y a des équipes théoriquement meilleures que nous et plus réputées. Nous devons aborder l’épreuve avec humilité, en sachant que d’autres sont favoris, mais que nous pouvons créer la surprise », explique la star du Real Madrid.