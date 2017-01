Coupe du Roi: le Real Madrid éliminé par le Celta Vigo

C'est un nouveau coup dur pour les ''Merengue'' après avoir concédé deux défaites consécutives. Dominé à domicile à l'aller (1-2), le Real a été tenu en échec sur la pelouse du Celta Vigo (2-2) ce mercredi 25 janvier en quart retour de la Coupe du Roi. Les Madrilènes sont éliminés de la compétition.



Il y a moins de deux semaines, le Real de Zinédine Zidane était encore sur son nuage, battant le record d'invincibilité du football espagnol (40 matches) en arrachant un nul à Séville (3-3). Treize jours et quatre matches plus tard, les Madrilènes sont redescendus sur terre. Ils se sont entre temps inclinés deux fois et viennent d'être éliminés de la Coupe du Roi par le Celta Vigo. Battu à l'aller à domicile (1-2), les Madrilènes n'ont pas réussi à renverser la situation ce mercredi lors du quart retour à Balaidos (2-2). Tout juste ont-ils évité une nouvelle défaite en égalisant dans le temps additionnel.



Privé de Marcelo, Pepe, Carvajal, Modric, James, Bale et Varane, Zidane a opté pour un 3-5-2 pour débuter la rencontre. Lors d'une première période ouverte, ses joueurs ont eu l'occasion de prendre l'avantage et de mettre le Celta sous pression. Mais Isco (5e), Cristiano Ronaldo (26e), Sergio Ramos (39e) ont tous échoué à ouvrir le score. Les Galiciens, qui s'étaient également montrés dangereux (34e, 40e, 41e), ont fini par marquer sur un c.s.c. de Danilo (44e) consécutif à une frappe de Guidetti.



Si Cristiano Ronaldo a relancé le suspense à la 62e en égalisant, Ramos, de la tête, a manqué le but qui aurait pu tout changé (67e). C'est au contraire Wass, du plat du pied, qui a redonné l'avantage à son équipe (85e). Vazquez a eu beau égaliser, le Real est éliminé d'une compétition qu'il n'a plus remportée depuis 2014.