Coupe du monde : Karl-Heinz Rummenigge critique le passage à 48 pays

L’Allemand Karl-Heinz Rummenigge a critiqué ce lundi la décision de la Fifa sur le passage de 32 à 48 pays à partir de la Coupe du monde 2026.





La décision de la Fifa d’accroître le nombre de nation de 32 à 48 pays à partir de la coupe du monde 2026 a été décriée par Karl-Heinz Rummenigge, chef de l’association qui représente les puissants clubs de football d’Europe (ECA) et directeur général du Bayern.





Passer de 32 à 48 équipes est une absurdité », a-t-il dit en public lors d’une conférence à Düsseldorf.





« La coupe du monde est un événement extraordinaire, c’est le plus grand événement sportif au monde et la Fifa doit s’occuper de cette question d’une manière plus responsable et plus démocratique », a-t-il ajouté, précisant que la ECA n’avait pas été consultée sur ce sujet.