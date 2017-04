Coupe du monde U20 Corée 2017, Malang Diédhiou désigné pour l'arbitrage vidéo En plus de son équipe nationale récemment médaillée d'argent à la CAN organisée par la Zambie, le Sénégal sera représenté à la coupe du monde U20 par l'arbitre Malang Diédhiou. Le meilleur sifflet sénégalais a été sélectionné parmi les officiels pour l'arbitrage vidéo.

Pour ce mondial U20, il y aura trois trios africains et trois officiels du continent dont Malang Diédhiou pour l'arbitrage vidéo. Ce sera le deuxième fois que Malang Diédhiou va participer à une phase finale de coupe du monde de catégorie des jeunes. Il avait déjà officié lors du Mondial U17 en 2015 en Chili, soit quelques mois après son retour de la CAN "Guinée Equatoriale 2015", où il avait été le quatrième arbitre de la petite finale.



Arbitre de la demi-finale de la CAN 2017 entre le Burkina Faso et l'Egypte, il était également présent aux Jeux Olympiques de Rio en compagnie de ses assistants sénégalais. D'ailleurs, Malang Diédhiou avait été désigné quatrième arbitre de la finale de ces JO remporté par le Brésil devant l'Allemagne.



Déjà mardi dernier, l'arbitre sénégalais avait validé les premiers tests physiques pour le mondial 2018, au cours d'un séminaire organisé par la FIFA à l'intention des candidats, au centre technique du football italien, à Florence.

L'agenda de ce colonel des Douanes sénégalaises sera très chargé durant les prochains mois, car la commission des arbitres de la FIFA a encore désigné le Sénégalais, 14e arbitre mondial parmi les officiels qui devront s'occuper de la vidéo à l'occasion de la coupe des Confédérations qui sera disputée du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie. Il sera le seul Africain sur les huit officiels, toutes confédérations confondues comme VAR (Video Assistant Referee).



A cette compétition, la CAF sera représentée par des arbitres camerounais et gambien avec des assistants venus du Burundi et du Kenya.



