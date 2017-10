Coupe illégal de bois à Kolda : Les gardes forestiers saisissent 17 charrettes, 18 ânes et 24 billons de vène

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|



A Vélingara, 17 charrettes, 18 ânes et 24 billons de vène (pterocarpus erinaceus, aussi appelé palissandre du sénégal), en partance pour la Gambie ont été saisis. La saisie de ce chargement illégal, ce week-end, est le fruit d’une opération combinée des gardes-forestiers, des ASP et des membres de la commission environnementale de la commune de Médina Gounass.



Présentement, les trafiquants de bois sont en prison à Kolda où ils attendent d’être fixés sur leur sort. « Cette saisie nous renforce davantage dans notre lutte et nous montre que nous devons être vigilants. Car le phénomène reste toujours d’actualité. L’arrestation de ces trafiquants en est une parfaite illustration. Nous devons continuer le combat pour arriver à zéro coupe abusive de bois dans le département », a expliqué le capitaine Dame Diop, chef du secteur des Eaux et Forêts de Vélingara.





Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook