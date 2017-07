Coupe illégale de bois en Casamance: 44 charrettes, 9 ânes saisis et 5 délinquants arrêtés

La montée en puissance du trafic de bois vers la Gambie continue de plus belle au Sud du Sénégal. L’inspection des Eaux et Forêts de Sédhiou renforcée par l’armée nationale, a mené une opération de sécurisation. 44 charrettes, 9 ânes ont été saisis ainsi que 5 délinquants arrêtés. L’opération a eu lieu dans l’arrondissement de Bhogal et la commune de Tankon.



«Les biens que vous voyez traduisent le résultat d’une opération combinée et dirigée par les Forestiers et appuyé par l’armée nationale vers la frontière Gambienne, plus précisément dans l’arrondissement de Bhogal et la commune de Tankon », souligne Manga Diédhiou sur Walf radio.



Menée par les éléments des Eaux et Forêts, l'opération a mobilisé 15 éléments et l’armée est venue en renfort avec 10 éléments.



Le bois de vène est acheminé pour être vendu en Gambie.



