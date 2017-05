Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Couple: 9 messages d’amour à dire au réveil à votre partenaire Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Beaucoup de personnes ont du mal à exprimer leurs sentiments. Ils pensent que cela n’est pas nécessaire de dire à l’autre ce qu’ils ressentent. En outre, ils ont l’impression que leurs compagnes ou leurs compagnons n’ont pas besoin d’entendre des mots doux ou de belles déclarations d’amour de manière constante. Vous devez savoir que les messages sont des douceurs qui permettent d’embellir le lien qui vous unit à votre femme ou votre homme. Voici 9 bonbons d’amour à envoyer à votre chéri(e) dès le réveil. Toc! Toc! As-tu bien dormi mon trésor d’amour? Je frappe à la porte de ton cœur pour te dire que je t’aime encore plus qu’hier et moins que demain… Qu’il est bon de se réveiller et de savoir que la personne la plus merveilleuse de ce monde est notre âme sœur!

Mon cœur, je te souhaite une journée remplie d’amour, de grâce, de tendresse et de réussite…Tu me manques! Je me suis endormi en pensant à toi et je me réveille en comptant les minutes jusqu’à notre nouvelle rencontre. J’ai hâte qu’on habite ensemble. Bonjour ma petite femme d’amour, je sais que tu es dans la cuisine en train de me préparer mon petit déjeuner mais j’ai déjà envie de te revoir…

Pardonne moi…hier, je ne t’ai pas dit combien de fois je t’aimais. Tu es l’homme de ma vie et mon meilleur ami, je t’envoie un million de bisous. C’est difficile de dormir sans toi ma poupée… J’ai besoin de sentir ton corps contre le mien dans ce lit immense… Je t’embrasse très fort. Toute une nuit sans te voir c’est comme une éternité sans te toucher, t’embrasser, t’enlacer…reviens moi vite mon lapin!

Aujourd’hui, j’ai pris conscience que je ne pourrai pas vivre sans toi, j’ai passé une nuit difficile, heureusement qu’il fait jour et je sais qu’on se verra dans quelques heures ma petite princesse.



Accueil Envoyer à un ami Partager