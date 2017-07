Couple: Découvrez la meilleure heure pour avoir des rapports sexuels Mesdames et messieurs, synchronisez vos smartphones. Apparemment, il y a un moment idéal pour avoir du sexe.

L’experte en hormone Alisa Vitti a déclaré que 15 heures était l’heure idéale pour se livrer à un peu de délice de l’après-midi.



Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 15:21 | | 0 commentaire(s)|

Selon le rapport, c’est le meilleur moment pour que les deux partenaires soient satisfaits, en fonction de leurs besoins individuels.





Selon l’experte en santé et auteur du guide hormonal « WomanCode », 15 heures est le moment où les hommes sont les plus susceptibles de donner aux femmes, le «soutien émotionnel» qu’elles désirent, tout en se faisant plaisir.

Cela semble prendre le contre-pied de la thèse qui est généralement acceptée, et selon laquelle le matin est le moment le mieux indiqué pour avoir des rapports s3xuels.





Alisa explique au Daily Mail que, pendant que les hommes dorment, ils produisent de la testostérone, qui est l’hormone clé dans l’excitation et la performance sexuelle.





Les niveaux de ces hormones ont tendance à s’élever le matin, ce qui est le moment idéal pour que les hommes aient des rapports s3xuels.





L’après-midi, les taux de testostérone d’un homme diminuent, mais leurs niveaux d’œstrogènes augmentent.





« Le meilleur moment pour les femmes (…) est de midi à fin d’après-midi »

Parlant au Daily Mail, la scientifique a déclaré: « Bien que cela ne semble pas être une configuration logique pour la satisfaction, compte tenu de l’approbation antérieure de la testostérone, la combinaison rend les hommes plus émotionnellement présents pendant les rapports sexuels et permet de mieux se concentrer sur les besoins et satisfactions d’une femme.





« Le meilleur moment pour les femmes, quelle que soit la phase, est de midi à fin d’après-midi. C’est alors que le cortisol est encore abondant et que l’énergie est élevée ».





Alisa a déclaré que la meilleure façon de parvenir à une vie sexuelle optimale est que les partenaires synchronisent leurs libidos, et le meilleur moment pour faire des compromis est 15 heures.





Afrikmag

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook