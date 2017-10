Coups et blessures volontaires (Cbv) : A. Sène lacère le visage de sa colocataire diabétique avec une lame de rasoir Un mois ferme et 200 mille francs Cfa à titre de dommages et intérêts. C’est la sanction infligée à A. Sène par le tribunal d’Instance de Dakar ce lundi, pour Cbv au préjudice de sa voisine atteinte de la maladie du diabète, S. F.

Au Sénégal, n’a-t-on pas l’habitude de dire qu’en cas de malheur, ce sont nos voisins qui nous viennent en premier en aide avant même nos parents. Mais entre A. S et sa colocataire, on pourrait soutenir le contraire, parce qu’elles ont toujours gardé des relations très tendues. Alors qu’elles partagent la même maison, sise à Grand Yoff.



Ainsi après une bagarre, la prévenue aurait surpris sa victime pour lui lacérer le visage avec une lame. C’est ce qui lui a valu sa comparution, ce lundi, devant le tribunal d’Instance de Dakar pour Cbv, ayant entrainé une Itt de 12 jours.



Interpellée, la prévenue raconte une autre version des faits sans pour autant convaincre. « Après notre première altercation, c’est la partie civile qui est revenue sur ses pas pour m’attaquer à nouveau. Alors que j’étais en train de couper mes ongles avec une lame. On s’est bagarré, je l’ai blessée avec la lame sans pour autant le vouloir », défend la prévenue.



« L’excuse de provocation ne peut pas prospérer, parce que ça doit être instantané. En réalité, c’est une préméditation et les faits sont graves, parce que ma cliente est diabétique. Elle a voulu lui faire la fête. Nous vous demandons de la déclarer coupable », plaide le conseil de la partie civile. Avant de réclamer 700 mille francs à titre de dommages et intérêts.



Convaincue de la constance des faits, la représentante du Ministère public a requis 5 mois ferme contre la prévenue. Selon la parquetière, même le témoin entendu dans le cadre de l’enquête a soutenu que la prévenue a surpris sa victime, pour lui lacérer le visage.



Le conseil de la défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi.



Au terme des plaidoiries, le tribunal a condamné la prévenue à 6 mois de prison, dont un mois ferme. Elle doit en même temps, payer 200 mille francs à sa victime pour toutes causes et préjudices.







