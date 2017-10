Coups et blessures volontaires(Cbv) à conjoint, menaces de violence, ...Moussa Sène condamné à deux mois de prison dont 15 jours ferme Deux mois de prison, dont 15 jours ferme. C’est la peine requise contre Moussa Sène, ce vendredi, par le tribunal de Grande Instance de Dakar pour coups et blessures volontaires (Cbv) à conjoint, menaces de violence, détention illégale d’arme et détention illicite de cannabis.

M. Sène ne cesse d’exercer des violences sur sa femme avec qui, il a un petit bout de bois de Dieu. C’est ce qui lui a même valu sa comparution ce vendredi, devant la barre du tribunal de Grande Instance de Dakar, pour répondre à plusieurs chefs d’inculpation : coups et blessures volontaires(Cbv) à conjoint, menaces de violence, détention illégale d’arme et détention illicite de cannabis.



Après avoir répudié sa femme, cette dernière voulait partir avec leur fils. Sur ce, il lui a opposé une vive résistance avant de la tabasser. Mais suite à une plainte de la partie civile, les limiers ont trouvé par devers lui, une arme et un cornet de chanvre indien au moment de son interpellation.



Interpellé devant le prétoire, il est passé à l’aveu directement. « C’est elle qui ne cesse de me mettre en colère. C’est pourquoi même je l’avais sommée de quitter le domicile conjugal », justifie le prévenu.

Pour le cornet de chanvre indien, il soutient qu’il est destiné à son usage personnel. Et concernant son arme, il déclare ne l’avoir jamais sortie pour exercer des menaces sur sa femme.



Mais le juge de lui opposer, qu’il n’avait pas l’autorisation. Pis, il peut la sortir à tout moment pour donner un coup à sa femme. Puisque, dit-il, tu es tout le temps nerveux à cause de l’usage que tu fais du chanvre indien.



L’avocat de la défense a plaidé pour une application extrêmement bienveillante de la loi. Selon lui, il y a lieu de sauver le couple. Du moment que son client, a même regretté ses agissements.



Le tribunal a reconnu coupable le prévenu pour tous les délits, avant de le condamner à deux mois de prison, dont 15 jours ferme.



Kady FATY Leral



