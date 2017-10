Coups et blessures volontaires (Cbv) ayant entrainé une incapacité temporaire (Itt) de 30 jours : Le chauffeur de taxi, Daouda Sarr écope de trois mois de prison ferme Trois mois de prison ferme, 137.700 francs Cfa, à titre de dommages et intérêts. C’est la sanction infligée au chauffeur de taxi, Daouda Sarr pour Cbv ayant entrainé une Itt de 30 jours, par le tribunal des flagrants délits de Grande instance de Dakar, ce jeudi 5 Octobre.

Daouda Sarr et Mamadou Ba, respectivement chauffeurs de taxi et de voiture particulier, se sont rencontrés par hasard à la Rue 6 de la Médina le 5 septembre dernier. Mais en grillant un feu de signalisation, Daouda Sarr a percuté légèrement la voiture de Mamadou Ba, avant de poursuivre sa route.



Très furieux, ce dernier le poursuit jusqu’à l’Avenue Malick Sy, pour lui faire des remontrances. Sur ce, le chauffeur de taxi sort de son véhicule et le poignarde à coup de couteaux sur son bras gauche. Légèrement remis de ses blessures, M.B dépose une plainte contre lui.



Attrait devant la barre du tribunal de Grande instance de Dakar ce jeudi, pour coups et blessures volontaires, ayant entrainé une incapacité temporaire de 30 jours, le prévenu livre une autre version des faits.



Selon lui, il n’y a même pas eu d’échange de propos entre eux. « Il m’a poursuivi jusqu’à l’Avenue Malick Sy. Il s’est dirigé vers moi en proférant des insultes, avant de casser les vitres de ma voiture avec l’aide du petit avec qui il était dans son véhicule. C’est en ce moment qu’un tesson de la vitre l’a blessé. Je n’avais même pas de couteau par devers moi », allègue le chauffeur de taxi.



Allant toujours dans le sens de prouver son innocence, le prévenu a même servi au tribunal, les photos de sa voiture avec la vitre cassée. Et de déclarer par la même occasion, qu’il était parti à la police pour un constat.



Mais, la partie civile a été constante sur ses déclarations. D’après lui, après l’avoir poignardé, le prévenu a pris la fuite pour se sauver. Il a demandé 130.700 francs Cfa pour le paiement de ses frais hospitaliers.



L’avocat de la défense a plaidé pour le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. D’après lui, il y a beaucoup de zones d’ombres dans le dossier. La partie civile parle d’un couteau que personne n’a vu. Et le certificat médical ne mentionne que l’existence d’une plaie.



Le tribunal a requis trois mois de prison ferme contre le prévenu pour Cbv, ayant entrainé une Itt de 30 jours. Il doit allouer par la même occasion, 137.700 francs Cfa à la partie civile, à titre de dommages et intérêts.





Kady FATY Leral



