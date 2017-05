Coups et blessures volontaires: Mamadou Maïga fracasse le tibia de son client pour 800 francs Mamadou Maïga a été attrait hier, à la barre du tribunal des flagrants délits pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail temporaire de 90 jours, au préjudice de son client, Apollinaire Sambou. En effet, pour un plat de ‘’lakhass’’ qui coute 800 francs, le prévenu a cassé le tibia de son client avec un gourdin.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|



Apollinaire et son ami Gilbert Diandy étaient dans la gargote que tient Mamadou Maïga pour se restaurer. C’est ainsi qu’ils ont passé une commande de viande ‘’lakhass’’ ou boudin pour un coût de 800 francs.



Apollinaire est le premier à sortir un billet de 500 francs qu'il remet à Mamadou Maïga. Ce dernier lui fait savoir que le plat coûte 800 francs. Appolinaire lui répond qu’il le sait et que son ami va compléter le reste. A la suite de cela, il exprime le besoin d’aller aux toilettes pour se soulager. Le Maïga lui intime l’ordre de ne pas bouger tant qu’il ne paie pas l’intégralité de la somme. Aussi, il a demandé à Gilbert de se presser et de lui remettre le reste.



Mais sans dire mot, Mamadou Maïga se saisit de son gourdin et lui donne un coup au tibia. Gilbert Diandy voulait intervenir, mais il a été dissuadé par son ami qui lui a proposé d’appeler la gendarmerie. A leur arrivée, les gendarmes ont fait le constat et ont arrêté le vendeur. Interrogé, le mis en cause a nié les faits qui lui ont reprochés.



Lors des débats d’audience, le prévenu a réitéré ses propos faits à l’enquête préliminaire. Pour se dédouaner, le Maïga argue que c’est une pierre qui se trouvait sur le toit de son étal, qui est tombée sur la victime. Par contre, la partie civile soutient que son tibia présente une fracture très grave.



« Je dois subir une opération parce que l’os est complètement cassé. Aujourd’hui, j’ai besoin d’être soutenu pour me déplacer. Menu d’un certificat médical qui fait état d’une incapacité temporaire de travail de 90 jours, j’ai porté plainte contre Mamadou Maïga pour coups et blessures volontaires ».

La victime réclame la somme 3 millions. Le parquet a requis l’application de la loi.

La défense a relevé des contradictions entre les déclarations de la partie civile et celles du témoin Gilbert Diandy qui, pourtant, a fait les mêmes témoignages qu’Apollinaire.



Pour l’avocat, la partie civile et le témoin se sont concertés au préalable pour accabler son client. Il plaide le renvoi à des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Le délibéré est attendu le 17 mai prochain.



L’as

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook