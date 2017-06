Course-poursuite à Matam : 2 blessés dont un douanier enregistrés

Les soldats de l’économie sont en difficulté dans le nord du pays. Deux (2) altercations entre agents de la douane et des habitants de cette partie du Sénégal ont été enregistrées en l’espace de quelques jours. La dernière qui s’est produite à Amady Ounaré, a fait deux (2) blessés dont un (1) douanier.



Les douaniers étaient lancés à la poursuite d’une charrette transportant une marchandise frauduleuse en provenance de la Mauritanie. Le mis en cause a été finalement arrêté par la gendarmerie de Wawoundé. Il est actuellement en garde-à-vue.



Le procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Matam qui se serait saisi de l’affaire, attend le déferrement du mis en cause.



L’incident est survenu une semaine seulement après les événements de Thimping, où des douaniers avaient eu une altercation avec les populations. Lors de ces échauffourées, deux (2) notables ont été arrêtés pour être libérés plus tard, informe la RFM.