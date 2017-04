Course-poursuite entre un bus et un minibus qui vire au drame: 9 morts et 18 blessés à Mbacké L’inconscience de certains chauffeurs sur la route vient de faire à nouveau des victimes. Hier matin, un accident a fait 9 morts et 18 blessés, dont un dans un état jugé grave, à la sortie de Mbacké. Le bus et le mini-bus se livraient à une course-poursuite.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|

Un accident d’une rare violence. Le drame (un télescopage) s’est produit vers 06h du matin sur la route nationale numéro 3 à hauteur de Ngabou (village situé dans le département de Mbacké).



En effet, le bus de marque Renault DK8315AC et le mini-bus TATA DL1649B voulaient quitter tôt la cité religieuse de Touba pour rallier la ville de Dakar. Le chauffeur du bus s’était mis en tête de dépasser coûte que coûte le mini-bus, informe un témoin. Après une longue course-poursuite entre les deux véhicules, le bus arrive à hauteur du mini-bus. Ne pouvant le dépasser, il l’a une première fois heurté par derrière. Mais malgré cet accrochage, le chauffeur du bus n’a pas levé le pied. Il a maintenu sa vitesse et a de nouveau touché le car de transport en commun au moment de le doubler. Mais cette fois, le chauffeur du mini-bus en perd le contrôle, avant se voir renversé sur la chaussée. Cinq personnes ont été tuées sur la coup. 22 blessés ont été dénombrés dont 5 graves, dans un premier temps.



Les blessés ont été évacués à l’hôpital Mathlaboul Fawzeyni de Touba où 4 blessés ont rendu l’âme, par la suite.

Le chauffeur du bus en fuite après le drame, est recherché par les éléments de l’Adjudant Badiane de la gendarmerie de Mbacké.



Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook