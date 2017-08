Coutinho blessé à cause du stress ? Ciblé par le FC Barcelone, la star de Liverpool Philippe Coutinho n’a disputé aucun des trois premiers matches de Premier League. Raison invoquée par les Reds, le milieu de 25 ans souffrirait du dos. Des souffrances qui selon son ancien médecin, seraient dues au stress des négociations.

Sensibles les footeux ? On évoque rarement l’impact psychologique sur les joueurs de négociations à plusieurs dizaines de millions d’euros les concernant. Absent des trois premiers matches de Liverpool en Premier League en raison de problème de dos, Philippe Coutinho a rejoint la sélection brésilienne qui affronte l’Equateur, jeudi.



Le milieu de 25 ans s’est entraîné lundi à Porto Alegre, en compagnie de Neymar et Marquinhos notamment. Il a également profité de son retour au pays pour aller consulter son ancien médecin, Michael Simoni, en charge du secteur médical du club de Fluminese.



"Son problème est émotionnel"



Pour l’ancien docteur de la star des Reds, le constat est clair. Les maux dont souffrent Coutinho sont tout simplement dues au stress liés à un possible transfert au FC Barcelone, dont la presse mondiale se fait l’écho quasi quotidiennement.



"Son problème est émotionnel, a ainsi expliqué Simoni à Esporte. L’incertitude sur son avenir a provoqué du stress en lui. Ses douleurs étaient dues à une anxiété. Des tensions musculaires peuvent avoir ce genre d’effets. Nous sommes amis depuis des années. Tout ce dont il avait besoin était de parler, de son transfert, de ce qu’il avait sur le cœur. Tout est réglé maintenant."



Ils ne sont pas si nombreux à avoir fait l’objet de discussions à trois chiffres. Tout le monde n’a pas la fraicheur d’un Ousmane Dembélé, qui déclarait hier lors de sa présentation au Barça après son transfert à près de 150 millions (105 + 40 de bonus) : "Je n’ai pas de pression. C’est le marché qui est un peu fou".







Rmc

