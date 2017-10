Coutinho libre de signer au Barça ? Liverpool aurait fixé le prix de Philippe Coutinho à 150 millions d’euros et Jürgen Klopp ne fermerait plus la porte à un départ du milieu offensif brésilien en janvier. Au FC Barcelone d’en profiter.

Philippe Coutinho au FC Barcelone, acte II. Après l’échec des négociations dans les ultimes heures du dernier mercato estival, les dirigeants blaugranas devraient revenir à la charge auprès de Liverpool en janvier pour tenter de recruter le milieu de terrain offensif brésilien (25 ans). Selon Mundo Deportivo, les Reds auraient fixé son prix à 150 millions d’euros.



Une somme conséquente pour un Barça qui a déjà dépensé 105 millions d’euros (hors bonus) pour acheter Ousmane Dembélé à Dortmund et qui, en parallèle, doit trouver un moyen de financer la prolongation XXL de Lionel Messi - même si le "naming" du Camp Nou, évoqué depuis quelques jours, devrait permettre de débloquer la situation de la "Pulga".



Rappelons que cet été, les Barcelonais n’avaient pas voulu aller au-delà des 110 millions d’euros (80 M€ + 30 M€ de bonus), quand le LFC en réclamait 200. D’après le quotidien catalan, le joueur aurait obtenu un bon de sortie pour cet hiver auprès de son entraîneur, Jürgen Klopp. C’est déjà un premier pas. Au FCB d’en faire un, en direction du club anglais.

