Coutinho se confie sur l’échec de son transfert vers le Barça

Le retour de Philippe Coutinho en tant que titulaire avec Liverpool, samedi face à Burnley (1-1), a assurément été l'un des moments forts du week-end. Même si le petit prodige brésilien n'a pas pu empêcher les Reds de faire match nul. Sitôt le match terminé, le milieu offensif a reconnu que son ambition estivale était bien de rejoindre le FC Barcelone.



« J’ai reçu une offre de travail, et dans la vie, tu es parfois intéressé et d’autres non. Dans mon cas, comme tout le monde le sait, j’étais intéressé et ma famille aussi, a-t-il admis. Maintenant, tout cela est passé et je dois me concentrer pour faire une bonne année et aider mon équipe, penser à Liverpool et à la sélection. J’ai toujours respecté Liverpool, les fans, les joueurs et les dirigeants. C’est un grand honneur de recevoir une offre d’un grand club, mais aussi d’être ici. Liverpool est un grand club. »





sofoot