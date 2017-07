Couverture Législatives: La Rts reçoit 10 milliards, acquiert 30 caméras, 24 véhicules…

La Rts (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) ne doit certainement, pas avoir de problèmes matériels ou financiers pour pouvoir bien couvrir la campagne électorale des législatives de 2017. L’Etat du Sénégal a mis à sa disposition 10 milliards de Cfa.



Milliards avec lesquels elle a acquis d’importants matériels pour la couverture technique des Législatives. «Le président a consenti un appui historique à la Rts. Il a fait inscrire dans le budget une rubrique pour l’équipement de la boîte en caméras et matériel radio. Vous savez, la campagne est synchronisée entre la radio et la télévision.



Cet important appui (estimé à une dizaine de milliards Ndlr) nous a permis d’acquérir 30 nouvelles caméras avec signal full Hd. Nous avons aussi acquis 24 véhicules, dont 4 Pick-up, 10 voitures 4x4, un bus de 33 Places, 2 fourgonnettes et un camion», a indiqué Racine Talla, Directeur général de la Rts, dans les colonnes de L’Observateur.