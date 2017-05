Craignant un autre "Joola", les Goréens ont bloqué la chaloupe samedi

Les résidents de l’île de Gorée ne veulent pas assister à un autre "Joola" (naufrage, en 2002, du bateau qui assurait la dessertie Dakar-Ziguinchor-Dakar et qui avait causé près de 2000 morts). C'est la raison pour laquelle, les Goréens ont bloqué la chaloupe samedi dernier. Et ceux qui avaient pris la résolution d'aller sur l’île historique, ce jour-là, ont dû déchanter. Car le mouvement d'humeur des insulaires a duré entre 11 et 15 heures passées et a consisté à empêcher le navire "Beer" d'assurer la liaison Dakar-Gorée, que ledit bateau assure seul, depuis quelque temps.



Notre source souligne justement que c'est pour des raisons de sécurité, mais aussi de mobilité, que les Goréens ont empêché les rotations, depuis le quai de Gorée. "Il y a pratiquement 4 000 élèves de tout le Sénégal qui devaient venir ici avec ce seul navire. Pour retourner sur Dakar, ils sont là jusqu'à 21 ou 22 heures. Ce n'est pas normal que des enfants de 5 à 10 ans restent sur l’île, sans encadrement adéquat, jusqu'à ces heures indues. Sans compter que les Goréens qui travaillent en ville, mettent 2 heures de temps pour avoir une chaloupe. Ça n'a que trop duré", dénonce-t-elle.



La situation, à l'en croire, commençait à devenir monnaie courante. La chaloupe "Coumba Castel", à l’arrêt depuis quelque temps, "doit aller en carénage" (Ndlr: révision de la coque), avance la source. Ce qui serait à l'origine de ces nombreux désagréments notés dernièrement pour aller ou venir de Gorée. Un mouvement qui a vite fait réagir les autorités de l’île qui ont diligenté la vedette "Maam Coumba Lamb" pour venir en renfort.



Enquête