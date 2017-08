Crash de "Senegal Air" : les détails de l’enquête qui accablent les responsables de la compagnie

L’enquête ouverte par le parquet de Dakar sur le crash de l’avion de « Senegalair » survenu le 5 septembre 2015, suite à un abordage avec celui «Ceiba» livre ses secrets. En effet, révèle « L’Observateur », les responsables du Bureau d’enquête et d’analyse (Bea) avaient fourni le 10 août dernier, à qui de droit leurs conclusions sur les circonstances de cet abordage resté jusque-là, une véritable nébuleuse.



Selon les sources concordantes au fait des dites conclusions, il s’avère que «l’avion de la compagnie Senegalair était surexploité ». En clair, «cet appareil est l’’unique avion de la compagnie », qui l’utilise abusivement.



«L’appareil n’était pas régulièrement entretenu. Cela en dépit de plusieurs recommandation fournies au terme d’inspections techniques », note-t-on. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les sources proches du dossier, notent que «le pilote de l’appareil ne remplissait pas les conditions préalables pour piloter sous l’immatriculation sénégalaise, à cause du non-respect de la procédure de validation de sa licence ».



Pis, encore, « l’altimètre de l’avion (l’instrument de mesure permettant de déterminer la distance verticale entre un point et une surface de référence…) qui était défectueux, avait pour conséquence ceci : «Il faisait sortir l’avion de son niveau normal de vol. Cette défaillance technique altimétrique latente serait, en définitive, l’explication principale de l’abordage entre l’avion de sénégalais et le Boing de Ceiba, survenu principalement au point 340 ».



Le 5 septembre, aux environs de 19 heures (Gmt), l’avion de la compagnie privée Senegalair, un bimoteur HS 125-700, entrait en collision avec le Boeing « B737 800 » de la compagnie aérienne Equato-Guinéenne « Ceiba immatriculé Cel071 à l’ouest du Sénégal. Le Boeing de Ceiba qui a décollé de l’aéroport de Dakar ce jour, à 17 heures 29 mn, pour rallier Cotonou (bénin), sera dérouté Malabo (Guinée Equatoriale) où il a atterri à 21H40



L’appareil de Senegalair immatricula 6V aim, parti de Ouagadougou (Burkina), effectuait un voyage médical A son bord, se trouve sept (7) personnes : trois (3) membre de l’équipage ‘ deux algériens et mécanicien congolais, d’une équipe médicale sénégalaise composée d’un médecin et deux (2) infirmiers ainsi qu’une patiente de nationalité française. Les multiples recherches entamées pour retrouver cet appareil sont restées vaines.