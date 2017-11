Crd préparatoire du Gamou de Tivaouane: La SDE refuse les 70 camions-citernes d’eau demandés, Tivaouane hausse le ton et le ministre joue les médiateurs C’était chaud entre le comité d’organisation du Gamou de Tivaouane et la Société Sénégalaise des Eaux (SDE), lors du Crd préparatoire de cet événement célébrant la naissance du Prophete (Psl), organisé au ministère de l’Intérieur ce Jeudi 16 novembre sous la présidence effective du ministre Aly Ngouille Ndiaye. En effet, pour l’approvisionnement en eau à Tivaouane à l’occasion du Gamou, la Sde compte mettre en place 10 camions-citernes alors que le Cd qui n'a pas hésité à péter les plombs, en avait demandé 70. Heureusement que le ministre de l’Intérieur a su jouer les bons offices et trouver une solution à cette question cruciale pour le Crd.

Comme à l’accoutumé, le ministère de l’Intérieur a organisé ce jeudi, un Crd préparatoire du Gamou annuel de Tivaouane pour réfléchir sur le plan d’action, les échéances et les engagements des différents services qui interviennent dans le fonctionnement de l’organisation de l’évènement religieux.



Ainsi, tous les services ont adopté les demandes du comité d’organisation pour le bon déroulement de la 116e édition du Maouloud de Tivaouane sauf la Sde, qui révèle que les 70 camions-citernes sollicités ne sont pas disponibles sous prétexte que d’autres localités qui célèbrent la Gamou, doivent bénéficier de ces camions. Une réponse qui ne convient pas du tout au Comité d’organisation.



Selon le président du dudit comité, « nous pouvons mettre la pression mais nous ne le ferons pas mais sachez que ce n'est plus la peine d’amener les 10 camions qui ne serviront absolument à rien au vu de la taille de l’évènement. Tout le monde sait que lors du Gamou Tivaouane, la ville refuse du monde et la demande en eau sera forte », tonne Mame Ousmane Samb.



Le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui présidait la rencontre en présence du porte-parole du Khalife des Tidianes, Pape Malick Sy, joue les sapeurs-pompiers, en se rapprochant des autres services pour combler ce gap afin d’assurer l’approvisionnement correct en eau dans la cité religieuse lors du grand Maouloud à Tivaouane. Le département de l'Hydraulique a promis à cet effet, de donner 20 camions, la Sones 20et l’Ageroute à son tour d'en promettre 6. Soit 46 camions-citernes d’eau, ce qui, pour le président du comité d’organisation, Mame Ousmane Samb, « est satisfaisant », sans compter les 30 bâches à eau disponibles également.









