Crédit Mutuel du Sénégal: Le chef de mission à la Commission bancaire de l'Uemoa, tombeur de l'ex-Directeur général de l'institution, Mouhamed Ndiaye, relevé de ses fonctions

Et l'on reparle du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) ! Figurez-vous qu'une information de taille a failli passer entre les mailles, pourtant étanches, de nos filets. Nous avons appris de bonnes sources que le Nigérien, Alou Daoura Adou, chef de mission à la Commission bancaire de l'Uemoa (Union monétaire ouest africain) et auteur du rapport de vérification ayant entraîné la chute de l'ex-Directeur général de l'institution, Mouhamed Ndiaye, a été relevé de ses fonctions par mesure disciplinaire et remis à disposition de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) siège à Dakar, du fait de manquements liés à la gestion de ce très sensible dossier.



C'est dire qu'il y a un travail à faire à ce niveau et nos autorités devraient jeter un coup d’œil dans cette affaire qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Et par parallélisme des formes, il serait logique de reconsidérer les effets induits par le rapport de mission, en procédant à son réexamen par la session de la Commission bancaire de l'Umoa et ce, conformément à la charte d'Ethique généralement admise dans la profession. La balle est dans le camp des autorités sénégalaises pour l'éclatement de la vérité.