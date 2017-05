Crei: Sidiki Kaba «clôt» le dossier Abdoulaye Baldé

Va-t-on tout droit et pour bientôt, vers une clôture du dossier d’Abdoulaye Baldé ? C’est ce qui ressort des propos du ministre de la Justice qui s’est exprimé devant la presse, hier, en marge de la cérémonie de réhabilitation de la prison de Rebeuss.



En effet, Sidiki Kaba, interrogé sur la réouverture du dossier du maire de Ziguinchor, a dit ceci : «les juges de la commission d’instruction font leur travail. Ils sont en train de… clore le dossier. Le contenu, je ne peux pas le savoir».



Le garde des Sceaux ministre de la Justice d’ajouter : «Nous attendons, lorsque tout sera fini, nous saurons s’il y aura une procédure. Ce que je peux dire c’est qu’aujourd’hui, les convocations sont en cours. Cela veut dire que chaque fois que cela parait nécessaire, les juges feront leur travail». Peut-être que juste après l’audition du maire de Ziguinchor jeudi, la commission d’instruction va rendre une ordonnance de clôture. Wait and see.



Les Echos