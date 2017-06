Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Un gouverneur au Nigeria réclame la démission du président Buhari Rédigé par Massene Diop le 29 Juin 2017 à 16:31 | Lu 415 fois

Le président Buhari, 74 ans, a été vu en public la dernière fois le 7 mai, date à laquelle il a quitté Abuja pour Londres où il suit un traitement médical.

Le gouverneur d'un Etat nigérian a réclamé jeudi la démission du président nigérian Muhammadu Buhari, deux mois après le départ du chef de l'Etat pour Londres où il est soigné pour une maladie qui n'a pas été dévoilée.

"Il est temps que le président jette l'éponge, démissionne et permette au pays d'aller de l'avant", a déclaré le gouverneur de l'Etat d'Ekiti (sud-ouest du Nigeria), Ayo Fayose, devant des journalistes.

En janvier, Buhari avait déjà passé près de deux mois dans la capitale britannique. La silhouette amaigrie et l'air frêle, le président était revenu à Abuja expliquant qu'il n'avait "jamais été aussi malade".

Dimanche, la voix fatiguée et hésitante, il avait envoyé un message vocal pour souhaiter à ses compatriotes une joyeuse fête de l'Aïd.

En 2015, au moment de l'élection du président Buhari, le gouverneur Fayose - membre du parti de l'opposition, le Parti démocratique populaire, et connu pour son franc-parler - avait affirmé dans les médias que le président décéderait durant son mandat.

Il avait également déclaré que Buhari était trop âgé pour devenir président.

Au cours d'une conférence de presse mercredi, M. Fayose avait de nouveau affirmé que le président Buhari était en phase terminale, sans toutefois en apporter la preuve. La présidence a démenti récemment des rumeurs affirmant que M. Buhari serait mourant ou même décédé.

Le parti du président Buhari, le Congrès progressiste (APC), a mis au défi M. Fayose de présenter des preuves soutenant ses affirmations.

Le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajoa, assure actuellement l'intérim de la présidence, conformément à la constitution.

L'absence du président Buhari a attisé les ambitions des politiques qui souhaitent se positionner pour l'élection présidentielle de 2019.

En 2010, l'ancien président Umaru Musa Yar'Adua, après des mois de traitement à l'étranger, était mort en exercice. Pendant des mois, le pays avait connu une crise politique.

