Crime au Cem 2 de Keur Massar: Un collégien de 13 ans poignarde son camarade de classe dans le cœur

Au Collègue d’enseignant moyen (Cem 2) de l’unité 14 des Parcelles Assainies de Keur Massar, la fin de l’année de scolaire s’est terminée sur une note dramatique. Un élève a été tué lundi, au couteau par son camarade au cours d’une bagarre dans l’enceinte de l’école.



Les faits, rapporte le quotidien « Les Echos », ont eu lieu après les épreuves de composition du second semestre. Il était 13 heures 30mn environ. François I. Djiba (13 ans), en classe de 6e s’invite dans la discussion de son camarade de classe, Armand Alfred Kigbo (14 ans) avec un autre élève, lui lance des piques et se met à chahuter. Il tourne en dérision son camarade de classe, se fait davantage provocateur et qualifie le garçon de nullard de classe.



Les deux garçons échangent des propos durs, se lancent les défis et viennent aux mains. Ils se cognent sans merci. Malmené lors de l’altercation, François s’empare de son sac et sort un couteau de pain. Il plante un coup dans la partie du cœur de son antagoniste.



Le garçon hurle de douleur, court dans tous les sens et s’écroule au sol avant de se vider de son sang, sous le regard impuissant de ses camarades.



François est immédiatement interpellé et conduit à la Brigade de gendarmerie de Keur Massar où il a été placé en garde-à-vue. Lors de son interrogatoire, il a reconnu surtout la ligne les faits et déclare avoir juste voulu faire peur à la victime. Il pourrait être déféré aujourd’hui, au parquet pour meurtre.



(Source : Les Echos)