Crimes contre l’Humanité en Birmanie : And-Jëf/Pads condamne et propose

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2017

Le Secrétariat permanent (Sp) d'And-jëf/PADS suit avec tristesse et consternation les crimes odieux commis sur des citoyens musulmans innocents á Myanmar (Birmanie) et condamne avec vigueur ces actes de barbarie que rien ne saurait justifier.



AJ/Pads demande à cette occasion au gouvernement du Sénégal ainsi qu'à toute la Ummah islamique d'exiger des Nations Unies des sanctions exemplaires à l'encontre des auteurs de tels crimes.



Toutes les dispositions pour préserver la vie des musulmans persécutés de Birmanie doivent aussi être prises de toute urgence.



Nous demandons également aux organisations supranationales du Continent comme l'Union Africaine de s'auto saisir sans délai afin que la question de la minorité musulmane de Birmanie soit une préoccupation de tous les africains épris de paix et de justice.



Nous demandons que la CPI puisse également s’autosaisir si les conventions en vigueur le lui permettent.



And-jëf/Pads s'associera à toute initiative susceptible de produire un soutien multiforme, ferme et massif du peuple Sénégalais à la communauté musulmane de Birmanie et réaffirme sa position de principe contre toute répression de quelque communauté qu’elle soit fondée sur la foi.



Fait à Dakar, le 09 septembre 2017

Le Secrétariat permanent

