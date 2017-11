Criminalité faunique: Saisie de pointes d’ivoire brut d’éléphant à Mbour Une importante opération conjointe d’arrestation en flagrant délit de détention et commercialisation illégale de faune sauvage, a été menée, mardi dernier, à Mbour, par les éléments de police du Commissaire Lèye, en collaboration avec les agents de l’Inspection régionale des Eaux et Forêts et le projet SALF de l’ ONG Wara. une personne a été interpellée et placée en garde-à-vue dans les locaux du Commissariat de Mbour et, est actuellement entendu et les contrebandes saisies.



Les éléments de police du Commissaire Lèye, en collaboration avec les agents de l’Inspection régionale des Eaux et Forêts ont procédé à une opération conjointe de contrôle ayant abouti à une arrestation en flagrant délit de détention, et commercialisation illégale de faune sauvage. Il faut noter qu’il s’agit de la toute première saisie de pointes d’ivoire brut au Sénégal.



L'opération a conduit à l’interpellation d’un présumé trafiquant pour trafic et commerce illégal de contrebande de pointes d’ivoire d’éléphants et de peaux de léopard, ainsi que des articles de luxe en peau de crocodiles. Suite aux perquisitions de sa boutique et de son domicile qui s’en sont suivies, l’interpellé a été placé en garde-à-vue dans les locaux du Commissariat de Mbour et, est actuellement entendu et les contrebandes saisies. Il s’agit de 2 pointes d’ivoire d’éléphant soit 5 kg d’ivoire brut, une peau entière de léopard et des articles de luxe en peau de crocodile. Ces 3 espèces sont toutes intégralement et farouchement protégées au Sénégal.



La situation des éléphants est plus qu’alarmante sur le continent et leur extinction définitive, est programmée d’ici 20 ans si ce commerce illégal ne prend pas fin immédiatement. Si les infractions sont confirmées, les condamnations pourraient être très sévères et aller jusqu’à 1 an de prison ferme.



Pour rappel, l’objectif de ces arrestations est de donner un signal fort aux trafiquants de toutes nationalités, quant à la volonté de l’Etat sénégalais de mettre fin à ce commerce illégal, pour assurer la survie des espèces et combattre ce crime organisé.



L’ivoire et la corne de rhinocéros sont devenus une préoccupation majeure pour les Gouvernements du monde entier. Extrêmement lucratif, ce commerce rapporte plus de 20 milliards de dollars par an, implique des membres du crime organisé et est lié aux autres types de trafic comme la drogue, les armes, le blanchiment d’argent. Plus inquiétant encore, les mouvements terroristes comme Al shaabab, les Jenjawids, Boko haram pour ne citer que ceux-là, traquent inlassablement les éléphants par centaines pour se financer avec l’ivoire. Ces mouvements terroristes sont devenus les pivots du trafic d’ivoire en Afrique. En effet, l’ivoire fournirait environ 40% des fonds nécessaires au groupe Al shaabab pour se maintenir en activité et déstabiliser l’Afrique de l’Est et du Centre.



Et ces mêmes mouvements terroristes préoccupent le Sénégal, qui est en phase de renforcement de sa sécurité sur l’ensemble du territoire. Cette inquiétude, concerne aussi l’Afrique de l’Ouest. Ainsi fait-on remarquer qu’au Mali, un cinquième des éléphants ont été tués pour alimenter le trafic d’ivoire depuis début 2015 et selon la MINUSMA, mission de maintien de la Paix de l’ONU au Mali, cette recrudescence est liée aux activités des groupes djihadistes dans le pays.









