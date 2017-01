Crise PDS : Pape Samba Mboup annonce des révélations détonnantes

Un vent de frustration souffle au Parti démocratique sénégalais (Pds). La formation politique du Pape du Sopi traverse des moments difficiles avec une série de défections.



Une situation qui mine le parti et pousse certains responsables à fustiger son management. Joint au téléphone pour avoir son opinion sur la gestion du Pds, l'ancien chef de Cabinet du Président Wade souffle qu'il a des révélations importantes à faire. Mais, Pape Samba Mboup ne préfère pas en dire, plus.



"Monsieur, je vais faire une sortie, j'ai des choses importantes à dire. Ne vous en faites pas. Je vais tenir une conférence de presse prochainement et vous serez informé. Si je vous dis ce que j'ai à dire, ma conférence de presse n'aura plus de sens. Donc, j’espère que vous allez me comprendre", balance-t-il.



Des surprises, Pape Samba Mboup semble en préparer à la pelle. Les prochains jours édifieront davantage les Sénégalais, mais surtout ses frères du Pds renseigne L'Obs.