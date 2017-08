Crise à la LD : L’énigme Mamadou Ndoye

La Ligue démocratique (Ld) se déchire. Et Mamadou Ndoye dans tout ça ? Le secrétaire général démissionnaire est en mode silence depuis. Et pour cette scission lancée depuis Rufisque par des responsables de la Ld, sa voix n’a pas été entendue. Un silence que certains jugent troublant.



Pourtant, les signataires du manifeste de création du mouvement « Ld debout » lui font un clin d’œil élogieux, lui et son prédécesseur. « Aux camarades Abdoulaye Bathily et Mamadou Ndoye, Ld debout exprime une reconnaissance particulière, salue la grandeur morale et intellectuelle, leur rend un hommage mérité et assure que leurs efforts déployés à la tête du parti ne seront pas vains.



Bien au contraire, ils seront amplifies et entendus sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora dès les prochaines jours et tout au long des prochains semaines et mois à venir », lit-on.



S’il n’a pas démissionné du parti, peut être devrait-il, tout comme Bathily, prendre son bâton de pèlerin pour essayer d’arrondir les angles et surtout, sauver le navire ? Pour rappel, Mamadou Ndoye a jeté l’éponge le 15 avril dernier.



Dans une de ses dernières sorties, l’ex-secrétaire général de la Ld fustigeait le "manque de concertation" et de « considération » au sein de Benno Bokk Yakaar. Le prédécesseur de Nicolas Ndiaye émettait aussi des réserves sur la participation aux élections, sous la bannière de la coalition présidentielle.



Une trajectoire semblable à celle de Souleymane Guèye Cissé et ses camarades qui protestent contre «le contrôle illicite du bureau politique contre l’avis de la base, aux seuls et uniques fins de sécuriser leurs postes et leurs positions personnelles de pouvoir dans l’appareil d’Etat ».



Le cas de Ndoye est une énigme.





Le Quotidien