Crise au PS: Interdits d’accès à la Maison du Parti, les proches de Khalifa Sall rejettent et défient Tanor

L’interdiction faite aux proches de Khalifa Sall de se réunir à la Maison du parti, sera bravée jeudi prochain par les jeunes membres de la Convergence socialiste.



Abba Mbaye et Cie comptent braver cette mesure en maintenant leur réunion de jeudi à la Maison du parti, «de gré ou de force».



Car selon eux, il ne s’agit pas moins d’ «une nouvelle provocation d’un groupe qui tente de prendre en otage le Parti socialiste».



«On viendra avec du sable et de l’eau. Peut-être qu’on va nous accuser de tentative d’assassinat», ironise le leader de Convergence socialiste selon qui, cette réunion de jeudi, aura bien lieu à la Maison du parti.



