Crise au PS : Me Moussa Bocar Thiam menace Khalifa Sall et Cie d'autoexclusion Interpellé sur la crise qui sévit au sein du parti socialiste (PS), Me Moussa Bocar Thiam, porte parole adjoint de ladite formation politique, a dédramatisé la situation.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2017 à 08:12 | | 1 commentaire(s)|

Selon le porte-parole adjoint, "le PS est un parti vital qui est structuré et c’est tout à fait normal qu’il ait des débats qui donne l’impression qu’il y a une crise. Effectivement il y a aucune crise. Le parti ne peut pas exploser, parce qu’il a des règles et ses structures se réunissent, prennent aussi des décisions de manière régulière".



Cependant le premier magistrat de la ville d’Ourossogui (région de Matam) a précisé que « tout militant qui pose des actes contraires au fonctionnement du parti s’expose à son auto exclusion ». A l’en croire, « le parti restera, car il transcende la vie des hommes. Ce n’est pas un parti qui dépend de l’apparence biologique des militants et responsables ». Avant d’ajouter : "un patrimoine national, qui va suivre à toutes les prétentions individuelles des responsables. Nous devons pour la survie de notre parti ".



Sur l’attitude de Khalifa Sall et ses souteneurs, Me Thiam souligne que ; « tant que nous n’avons pas de positions claires de certains responsables, nous n’allons pas nous prononcer sur des suppositions. Nous attendons que des décisions claires, sans équivoque, soient dites, ensuite, nous analyserons la situation et en tirerons les conséquences avec toute la rigueur ».



Pour le porte-parole adjoint du Parti socialiste, "certains comportements ne seront que de simple agitations qui n’ébranlent en rien le parti. Aujourd’hui, le parti est plus que dynamique. Nous attendons des actes officiels, clairs et précis, pour prendre nos responsabilités. Nous ne laisserons personne ternir l’image du Parti Socialiste, et nous veillerons à ce que l’équilibre soit réservé", conclut Me Thiam.



Source Vox Populi

