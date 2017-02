Crise au PS : Tanor Dieng dément la médiation d’Abdou Diouf et bande les muscles

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2017 à 13:33 | | 2 commentaire(s)|



Ousmane Tanor Dieng a servi un cinglant démenti par rapport l’information selon laquelle Abdou Diouf aurait tenté de faire une médiation pour régler le différend Khalifa Sall au sein du PS. Le secrétaire général du PS a aussi déclaré qu’il était assez carapacé pour faire aux actuelles turbulences du parti.



Ousmane Tanor Dieng a démenti formellement la prétendue médiation d’Abdou Diouf sur la crise du Parti Socialiste

« J’ai lu cette information dans la presse Je l’ai entendue aussi, mais, les gens qui la distillent parlent au conditionnel. Et comme on dit avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille », a coupé net Ousmane Tanor Dieng au micro de la RFM, lors d’une réunion départementale de mobilisation du Parti socialiste.



Revenant sur le saccage de la Maison du Parti et l’arrestation de Bamba Fall et Cie, Tanor Dieng estime plutôt qu’il s’agissait « une fois de plus, d’une instance qui se réunissait et on a voulu interrompre la réunion, car, on savait que les décisions n’arrangeaient pas ceux qui l’ont interrompue. Il ne s’agit pas d’anéantir une personne, mais de faire la lumière sur quelque chose qui s’est produit à la Maison du Parti. Quand même, il y a eu des personnes qui ont été agressées et blessées et des armes ont aussi été brandies et il n’y a pas de responsables. Ce ne sont pas des anges qui ont fait ça», a rappelé le SG du PS.



Toutefois, Ousmane Tanor Dieng brandit qu’il est zen et qu’il ne va pas rompre face aux assauts répétés de ces détracteurs. «J’ai subi tellement d’actes, de remarques et de comportements de ce genre qu’aujourd’hui je suis suffisamment carapacé pour faire face. ». 9a risque de chauffer au Parti Socialiste.



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook