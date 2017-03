Crise au Parti démocratique sénégalais: A qui profite le chaos?

La situation actuelle du Pds, faite d'une chienlit propice au chaos serait-elle orchestrée à partir de Versailles?



Il faut méconnaître le pape du Sopi pour rigoler d'une telle hypothèse qui est loin d'école. Ruses et astuces en politique. N'est-ce pas le titre prémonitoire de l'ouvrage que devrait commettre Wade lui-même? Il en avait fait la révélation dans l'émission "Sen Jotay" de la Sen Tv.



C'est que des trucs, astuces et ruses politiques, l'apôtre de la première heure de l'alternance politique en a bien des notions dans son sac. Il faut être naïf pour croire que Farba Senghor et Pape Samba Mboup, comme subitement affranchis de la tutelle de Me Wade, peuvent d'eux-mêmes et par eux- mêmes, initier ces actions d'éclat qui, à coup sûr, risquent de fragiliser un Pds que Wade a versé sang et eau pour construire.



"Si Wade dit qu'il fait froid, on grelotte. S'il dit qu'il fait chaud, on transpire", répétait pince-sans-rire Pape Samba Mboup. Une boutade qui en dit long sur la relation fusionnelle qui existe entre le retraité de Versailles et sesfils spirituels que sont entre autres, outre Pape Samba Mboup, lui-même, Farba Senghor, Alioune Diop, etc.



Notre conviction est faite que la coïncidence des événements qui secouent le Pds n'est pas le fruit du hasard. Au moment où Pape Samba Mboup et Farba Senghor se font virer, comme des malpropres de la maison du père, Aïda Mbodj fait cavalier seule, fait le tour du pays et menace, avec son Alliance nationale démocratique, de présenter une liste aux Législatives.



Jusqu'à preuve du contraire, l'objectif voulu et longtemps pensé dans les labos du Pds, est de présenter Oumar Sarr, l'intérimaire, comme incapable d'assurer le régence et de mettre de l'ordre dans les rangs. Alors, la nature ayant honneur du vide mais aussi des intérimaires sans étoffe, le retour de Karim à la fois messie et grand sauveur, sera chanté et réclamé dans les structures horizontales et verticales du Pds.



"Allez dire aux hommes politiques, qu'ils enlèvent nos noms dans leurs business, on a tout compris", chantait Tiken Jah Facoly. Pour ce coup ci, on est tenté d'en faire notre refrain.