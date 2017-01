Crise au Parti socialiste : Barthélémy Toy Dias refusé d’accès à la maison du Ps

L’accès nous a été refusé par les plus hautes autorités de ce Parti. Et ce Parti fait l’objet d’un titre foncier et sur le titre foncier ne figure ni le nom d’aucun responsable de ce Parti. Cette maison est un bien commun, c’est propriété nationale. Tout le monde a le droit de rentrer dans l’enceinte de la maison. Je rappelle que moi, en tant que député, tous les mois, je cotise cent mille( 100) francs prélevé à la source à l’Assemblé nationale et c’est verser dans le compte du Ps. Au nom de qui et de quel droit certains responsables se permettent de fermer la maison et nous refuser l’accès

On est venu dire à monsieur Ousmane Tanor Dieng que le Parti socialiste n’est pas une marchandise à vendre. Il parle de discussion et de dialogue, nous sommes prêts à dialoguer et discuté avec ceux qui veulent parler de l’avenir du parti socialiste et non autour d’un quelconque soutien envers le président Macky Sall. Je rappelle encore une fois que le président Macky Sall n’a pas été élu pour être escroqué et je souhaiterai que la justice nous réponde sur l’article qui condamne par rapport aux sénégalais et aux hommes politiques qui escroquent le chef de l’Etat

Nous considérons que si Bamba Fall sera placé sous mandat de dépôt, d’autres responsables vont suivre, parce qu’à partir de ce moment nous rentrerons dans la maison du Parti socialiste et les gens nous répondront et nous répondrons et le reste tout le monde le sait »

Ceux qu’ils veulent, c’est de nous expulser de ce Parti et de nous y isoler et nous mettre dans une situation de peur pour qu’on leur laisse le soin de continuer à faire dans le faux et dans l’usage de faux. Il hors de question de laisser passer cette forfaiture