Crise au sein du PIT : Samba Sy nie en bloc Le virus de la Ld ne menace pas, le moins du monde, le Pit. C’est l’avis de son nouveau secrétaire général, Samba Sy, qui exprimait en marge d’une exposition sur la commémoration des 100 ans de Révolution d’octobre et des 60 ans du Pai/Pit.



La crise notée dans la ligue démocratique ne risque pas de se produire dans le parti de l’indépendance et du travail (Pit). C’est la conviction de son secrétaire général ; Samba Sy. Ce dernier procédait hier au lancement de la semaine de la commémoration des 100 ans de la Révolution d’octobre et des 60 ans du Pai/Pit.



« Le syndrome de la Ligue démocratique ne guette pas, le moins du monde, notre parti », affirme Samba Sy qui s’exprimait en marge de cette rencontre. « Aucun syndrome ne nous guette. Au contraire nous allons à la quête du ciel pour contribuer à la transformation positive du pays au bénéfice de tous les citoyens », ajoute-t-il.



Quid de la polémique née après sa nomination comme ministre du travail en remplacement de son camarade de parti, Mansour Sy ? Le secrétaire général du Pit n’a pas voulu s’épancher outre mesure. « Le respect que j’ai pour les militants du Pit et l’éthique qui nous lie font que je m’interdis de discuter des choses me concernant et concerne mon parti dans un espace comme celui-ci », a-t-il détaillé, soulignant au passage qu’ils vont en Bureau politique dans les semaines à venir. « Nous allons également en Comité central dans les semaines à venir. Lorsque nous sortirons de ces instances, nous ferons une communication sur le point de vue partagé du Pit », dit-il.



Non sans préciser : « le Pit ne renonce pas à son idéologie. C’est cela qui a fait que le Pit se trouve avec d’autres formations qui partagent le même dessein. Nous sommes fiers d’être au sein de ce gouvernement. »



S’agissant du lancement de la semaine la commémoration des 100 ans de la révolution d’octobre et des 60 ans du Pai/Pit, les communistes de Khar Yalla ont procédé, hier, à une exposition sur l’histoire politique du Pai/Pit Senegal. Le vernissage a porté sur l’exposition de photos, figurines, textes, coupures de journaux sur les personnalités et histoires qui ont marqué le parti.



D’ailleurs commentant cette exposition, le secrétaire General du Pit philosophe : derrière leur fixité, par-delà leur ombre que le temps qui passe explique largement, il y a la puissance du verbe, la pertinence du propos, l’actualité du message. Ils nous disent qu’il n’y a pas de véritable vie sans lutte… ».



